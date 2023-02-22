İn Beom Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Beom Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İn Beom Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İn Beom Hwang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İn Beom Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Beom Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İn Beom Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İn Beom Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İn Beom Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İn Beom Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İn Beom Hwang 20 Eylül 1996 tarihinde Daejeon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황인범 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İn Beom Hwang Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. İn Beom Hwang, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İn Beom Hwang'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İn Beom Hwang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/inbeom_hwang6/

İn Beom Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İn Beom Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İn Beom Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İn Beom Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Daejeon C. Alty.

1 Ocak 2012 yılında Daejeon Cit. U18

21 Mart 2015 yılında Daejeon Citizen

7 Ocak 2018 yılında Asan Mugunghwa

20 Eylül 2018 yılında Daejeon Citizen

31 Ocak 2019 yılında Vancouver

14 Ağustos 2020 yılında Rubin Kazan

5 Nisan 2022 yılında FC Seoul

30 Haziran 2022 yılında Rubin Kazan

16 Temmuz 2022 yılında FC Seoul

28 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

29 Temmuz 2022 yılında Olimpiakos

İn Beom Hwang kimdir

İn Beom Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İn Beom Hwang şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daejeon Moonhwa Elementary School (대전문화초등학교, -2008),
Daejeon Citizen U15 (유성중학교, 2009-2011),
Daejeon Citizen U18 (충남기계공업고등학교, 2012-2014)

İn Beom Hwang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İn Beom Hwang nereli

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