İnah İsha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnah İsha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnah İsha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İnah İsha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İnah İsha {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İnah İsha Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. İnah İsha'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İnah İsha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İnah İsha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İnah İsha şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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