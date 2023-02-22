İnah İsha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnah İsha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İnah İsha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İnah İsha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.