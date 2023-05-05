"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!

Op. Dr. Salih Selman, Çayırova'da vatandaşlarla bir araya geldi. "İnanç ve Aile" konulu söyleşiyi gerçekleştiren Selman, inancın aile kurumu üzerindeki önemine değindi.

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"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!

Çayırova'da vatandaşlarla bir araya gelen Op. Dr. Salih Selman, "İnanç ve Aile" konulu söyleşisi ile inancın aile kurumu üzerindeki önemine değindi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Op. Dr. Salih Selman, "İnanç ve Aile" konulu söyleşisi ile vatandaşlarla buluştu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de takip etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Op. Dr. Salih Selman, inancın aile kurumu üzerindeki önemine değindi. Çocukların yetiştirilmesindeki önemi örneklerle anlatan Selman'ın hoş sohbeti dinleyenlerin beğenisini kazandı.

"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!

Söyleşinin ardından sahnede konuşan Başkan Çiftçi, "Hepimizi oldukça üzen 6 Şubat depremlerinden sonra çok fazla bu tür programlarla bir araya gelemedik. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Kıymetli hocamız Op. Dr. Salih Selman ile bir aradayız. Özellikle bu dönemde 4 senedir alanında uzmanlaşmış birçok gönül insanıyla Çayırovalı kardeşlerimizle buluşturuyoruz" dedi.

"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!

Konuşmanın ardından Çiftçi, katılımından dolayı Op. Dr. Salih Selman'a hediye takdiminde bulundu.

"İnanç ve Aile" konulu söyleşi yapıldı!

KAYNAK: İHA

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