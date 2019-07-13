İnanılmaz kaza! Otomobil TIR'ın altında kağıt gibi ezildi Kayseri'de park halindeki TIR'a arkadan bir otomobil çarptı. Çarpan otomobil, kağıt gibi ezildi ve TIR'ın dorsesinin altına girdi.

A+ A-

Feci kaza Kayseri Toki Demokrasi mahallesi Gül sokak üzerinde meydana geldi. Kazada 38 GJ 990 plakalı otomobil, park halinde bulunan 38 AAY 092 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı dorsenin altına girdi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise, kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



