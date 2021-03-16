Asal isminin anlamı nedir, Asal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Batı isminin anlamı nedir, Batı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aral isminin anlamı nedir, Aral ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Reha isminin anlamı nedir, Reha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İnce isminin anlamı nedir, İnce ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Saçı isminin anlamı nedir, Saçı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Giresun Çamoluk Nüfusu 2020 - 2021 |  Çamoluk İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Giresun Çanakçı Nüfusu 2020 - 2021 |  Çanakçı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Giresun Doğankent Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğankent İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Gaziantep Yavuzeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Yavuzeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İnce isminin anlamı nedir, İnce ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

İnce isminin anlamı nedir, İnce ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

İnce isminin anlamı; zarif, güzel; mülayim, hassas demektir. Bu içeriğimizde İnce isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, İnce isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

İnce isminin anlamı nedir, İnce ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İnce isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İnce ismi ne demek, İnce ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İnce isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İnce İsminin anlamı nedir? TDK İnce anlamı:

İnce isminin Türk Dil Kurumu'nda kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı; taneleri ufak, iri karşıtı; tiz (ses), pes karşıtı; iyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı; aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı; düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı; akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar) anlamlarında bulunmaktadır.

İnce İsmi Kuranda geçiyor mu?

İnce isminin anlamı Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

anlamı nedir?

İnce isminin kökeni:

İnce ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de İnce isminde 240 kişi bulunmaktadır.

İnce isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

nedir

İnce isminin rengi:

Altuni

İnce ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

kız bebek isim anlamları

İnce isminin Harf Analizi Nedir ?

İnce ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

C : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

İnce isminin Numerolojisi Kaçtır?

İnce ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

N : 17

C : 3

E : 6

= 38 İnce İsminin Numeroloji Toplamı 38’dir.

İnce ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İnce isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

erkek bebek isim anlamları

İnce isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İ: 9   N: 5   C: 3   E: 5 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

İnce isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT