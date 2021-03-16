İnce isminin anlamı nedir, İnce ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İnce isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İnce ismi ne demek, İnce ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İnce isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İnce İsminin anlamı nedir? TDK İnce anlamı:

İnce isminin Türk Dil Kurumu'nda kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı; taneleri ufak, iri karşıtı; tiz (ses), pes karşıtı; iyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı; aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı; düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı; akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar) anlamlarında bulunmaktadır.

İnce İsmi Kuranda geçiyor mu?

İnce isminin anlamı Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

İnce isminin kökeni:

İnce ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de İnce isminde 240 kişi bulunmaktadır.

İnce isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İnce isminin rengi:

Altuni

İnce ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

İnce isminin Harf Analizi Nedir ?

İnce ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

C : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

İnce isminin Numerolojisi Kaçtır?

İnce ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

N : 17

C : 3

E : 6

= 38 – İnce İsminin Numeroloji Toplamı 38’dir.

İnce ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İnce isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İnce isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İ: 9 N: 5 C: 3 E: 5 = 22

2 + 2 = 4 Kader sayısıdır

İnce isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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