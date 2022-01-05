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İncizap ne demek, TDK'ya göre İncizap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İncizap kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İncizap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İncizap nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İncizap kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İncizap ne demek, TDK'ya göre İncizap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İncizap ne demek? İncizap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi incizap kelimesi. Peki incizap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre incizap nedir, incizap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İNCİZAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İncizap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İncizap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre incizap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çekme, çekilme
- Cazibeye tutulma, ilgi duyma

İNCİZAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kâtibe karşı incizabı, halk türkülerine bile geçti.

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