İndükleç ne demek, TDK'ya göre İndükleç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İndükleç ne demek? İndükleç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi indükleç kelimesi. Peki indükleç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre indükleç nedir, indükleç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNDÜKLEÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İndükleç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre indükleç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İndükleme akımı elde etmeye yarayan araç

