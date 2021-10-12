İndükleme Akımı ne demek, TDK'ya göre İndükleme Akımı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İndükleme akımı ne demek? İndükleme akımı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi indükleme akımı kelimesi. Peki indükleme akımı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre indükleme akımı nedir, indükleme akımı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNDÜKLEME AKIMI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İndükleme akımı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre indükleme akımı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İndükleme yoluyla elde edilen elektrik akımı

