İndüksiyon Tezgah Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8121.95

Meslek Adı : İndüksiyon Tezgah Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

İndüksiyon Tezgah Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

İndüksiyon Tezgah Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) mesleği için “9213.01” kod olarak kullanılır iken Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) mesleği için “9510.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

İndüksiyon Tezgah Operatörü Meslek Kodu “8121.95” olarak belirlenmiştir.

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