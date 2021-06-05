İndüksiyon Tezgah Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İndüksiyon Tezgah Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile İndüksiyon Tezgah Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 8121.95
Meslek Adı : İndüksiyon Tezgah Operatörü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu : Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri
Meslek Birim Grubu : Metal İşleme Tesisi Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
İndüksiyon Tezgah Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
İndüksiyon Tezgah Operatörü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) mesleği için “9213.01” kod olarak kullanılır iken Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri) mesleği için “9510.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
İndüksiyon Tezgah Operatörü Meslek Kodu “8121.95” olarak belirlenmiştir.