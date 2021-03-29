İnebolu'da okullar tatil mi 2021? Kastamonu'da okullar kapanacak mı?

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi. Açıklama İnebolu Kaymakamlığından yapıldı.

İNEBOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ 2021?

İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "29 Mart Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, işletmelerde beceri eğitimine gidecek yoğunlaştırılmış eğitim gören öğrencilerin not işlemlerinin maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak 23 Nisan'a kadar tamamlanmasına karar verilmiştir." denildi.

KASTAMONU'DA OKULLAR KAPANACAK MI 2021?

Cide İlçende de Birol Durası Anadolu Lisesi'ndeki bir öğrenciden alınan PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle 12/C sınıfında 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu.