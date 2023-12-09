İnegöl'de babasından habersiz arabayı kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı! 2 yaralı var!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşında genç babasından habersiz kaçırdığı araçla kaza yaptı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı.

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İnegöl'de babasından habersiz arabayı kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı! 2 yaralı var!

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasından habersiz otomobili kaçıran Kürşat A. (16), arkadaşı Bekir Osman Ç.'nin (17) yanına gitti.

Otomobili arkadaşı Bekir Osman Ç.'ye veren Kürşat A., arkadaşıyla ilçe turu attı. Bekir Osman Ç. yönetimindeki 16 AIJ 740 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada sürücü Bekir Osman Ç. ve Kürşat A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, yetersiz ehliyeti olması nedeniyle 4 bin 64 lira ceza yerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İnegöl'de Babasından habersiz arabayı kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı! 2 yaralı var!

İnegöl'de Babasından habersiz arabayı kaçıran 16 yaşındaki genç kaza yaptı! 2 yaralı var!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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