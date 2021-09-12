İnegölspor –Hekimoğlu Trabzon Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon maçı 11.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.

İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Puan Durumu

Ev sahibi İnegölspor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 2 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 2 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 8. sırada kendisine yer buldu Rakip Hekimoğlu Trabzon takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 4 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 1. sırada kendisine yer buldu

İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) MEHMET TÜRKMEN düdük çalacak

İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

İnegölspor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Hekimoğlu Trabzon takımı oynadığı 2 maç sonrasında 4 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor