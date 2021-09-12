İnegölspor –Hekimoğlu Trabzon Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta İnegölspor takımı ile Hekimoğlu Trabzon takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler İnegölspor –Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon maçı 11.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.
İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Puan Durumu
Ev sahibi İnegölspor takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 2 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 2 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 8. sırada kendisine yer buldu Rakip Hekimoğlu Trabzon takımı oynadığı 2 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 4 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 1. sırada kendisine yer buldu
İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) MEHMET TÜRKMEN düdük çalacak
İnegölspor – Hekimoğlu Trabzon Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
İnegölspor takımı oynadığı 2 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Hekimoğlu Trabzon takımı oynadığı 2 maç sonrasında 4 gol atıp kalesinde 2 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor