İneikade Timitimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İneikade Timitimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İneikade Timitimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İneikade Timitimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İneikade Timitimi 16 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İneikade Timitimi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. İneikade Timitimi'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İneikade Timitimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İneikade Timitimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İneikade Timitimi şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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