İnfluenza adındaki virüsten kaynaklı olarak meydana gelen grip soğuk algınlığı hastalığıyla sıklıkla karıştırılır. Ancak soğuk algınlığı gripten son derece farklı bir hastalıktır. İnsanlar grip hastalığını pek ciddiye almazlar. Günümüzde bu durum pek ciddiye alınmasa da bu hastalık hayati tehlike oluşturabilecek kapasiteye sahiptir. Peki influenza hastalığı nedir? İnfluenza hastalığının belirtileri nelerdir? İnfluenza neden olur? İnfluenza hastalığı nasıl geçer? İnfluenza hastalığının tedavisi nasıldır? Grip hastalığının tanısı nasıl konulur? İşte influenza diğer adıyla grip hastalığı ile ilgili merak edilen tüm detaylar.





İnfluenza Nedir?

İnfluenza virüslerinin akciğerler, boğaz ve burnu da etkileyerek yayılması sonucu oluşan rahatsızlık grip tıbbi adıyla influenza olarak adlandırılır. İnfluenza virüsleri 3 farklı çeşitten oluşur. Bu çeşitler A, B ve C olarak adlandırılır. A tipindeki influenza virüsü daha ağır bir hastalığa sebep olur ve toplumu etkiler. B tipindeki influenza virüsü genellikle çocukları etkiler ve bu virüsten kaynaklı olan gribin bulguları daha hafiftir. C tipindeki influenza virüsü hayvanlar üzerinde etkili olan bir çeşittir. Grip yani influenza hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hapşırma, öksürme gibi durumlarla kişiden kişiye geçebilmektedir. Bu durumdan kaynaklı olarak her sene birçok kişi grip hastalığına yakalanmaktadır. Normalde vücut, hastalığa karşı antikor üreterek tekrar o hastalığa yakalanmayı engeller. Ancak influenza virüsü her yol şekil değiştir ve bu sebeple aynı kişiyi tekrar tekrar hasta edebilir.

İnfluenza Belirtileri

İnfluenza hastalığının pek çok belirtisi bulunur. İnfluenza hastalığı belirtilerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

Havale geçirmeye sebep olacak kadar yüksek yani 38 derece ve üstü ateş

Vücutta hissedilen yorgunluk ve halsizlik

Katlanılmaz derece yoğun bir baş ağrısı

Kaslarda ve eklemlerde aşırı ağrı

Çok içten gelen kuru bir öksürük ve hapşırma

Sürekli devam eden bir burun akıntısı

Nefes alıp vermede güçlük

Boğazda ağrı

Mide bulantısı veya kusma

Yüksek ateşten dolayı üşüme ve titreme

Sık sık ve yoğun terleme

Eğer bu belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız bu durumu küçüksemeyip acilen bir doktora başvurmalı ve gerekli tedavileri uygulamalısınız.



Soğuk Algınlığı ve Grip Arasındaki Fark Nedir?

Soğuk algınlığı ve grip, farklı virüslerden kaynaklanan solunum yolu hastalıklarıdır. Soğuk algınlığı, yalnızca üst solunum yolunu etkilerken grip, akciğerler de dahil olmak üzere tüm solunum sistemini etkiler. Dolayısıyla gripte oluşan ağrı, ateş ve hâlsizlik gibi belirtiler, soğuk algınlığına kıyasla daha şiddetlidir. Soğuk algınlığında nadir görülen ateş, öksürük ve baş ağrsı gripte genellikle vardır. Soğuk algınlığı, sinüzit ve kulak ağrısına yol açarken grip bronşit ve zatürreye neden olabilir. Soğuk algınlığı engellenemezken grip, aşılama ve antiviral ilaçlarla önlenebilir. İnfluenza virüsünün neden olduğu grip hastalığında hastanın en kötü günleri ilk 3-4 gündür. Ayrıca grip ilk 24 ila 72 saatler arasında bulaşıcı hâle gelir. Bu yüzden kişi henüz hasta olduğunun farkına varmadan virüsü diğer insanlara bulaştırabilir.

Grip Aşısı Nedir?

İnfluenza virüsü, zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden kronik sağlık problemi olanların, gebelerin ve bebeklerin gripten korunması önemlidir. Gribe yol açan influenza virüsünün pek çok alt tipi bulunur. Bunun yanı sıra virüs, sürekli değişime uğrayarak bir önceki yıl görülen virüslerden farklılaşır. Bağışıklık sisteminin virüsü tanımamasının, dolayısıyla kişinin her yıl gribe yakalanmasının nedeni budur. Gribin neden olduğu enfeksiyondan korunmak için en etkili yöntem aşılanmaktır. Dünya Sağlık Örgütü, (WHO, DSÖ) grip aşısının önemine her yıl vurgu yapmasının ve kişileri aşılanmaya teşvik etmesinin nedeni de budur. Grip aşısı her yıl tekrar geliştirilir. Bir önceki yıl toplumu en fazla enfekte eden ve etkileyen virüslerin 3-4 alt tipi, virüs aşısına dahil edilir. Grip aşıları son derece güvenilir olsa da influenza virüsünün nitelik değiştirme özelliğinden dolayı %100 olarak koruma sağlamaz. Ancak kişinin pek çok influenza virüsüne karşı bağışıklık geliştirmesini sağlayarak grip olma olasılığını düşürür.





Grip aşısı her zaman yaptırılabilse de aşılanmanın önerildiği zaman Ekim ayının sonudur. Aşılanmadan iki hafta sonra kişi, mevcut influenza virüslerine karşı bağışıklık kazanır. Çocuklarda ilk 6 aydan sonra yapılabilen grip aşısı, 9 yaşına kadar olan çocuklara ilk kez uygulandığında 4 hafta arayla iki doz şeklinde yapılabilir. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve gebelerin, grip aşısı yaptırması gerekir. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan aşı, talep eden hemen herkese yapılabilir.



Şu kişilerin mutlaka grip aşısı yaptırması önerilir:

Diyabet hastaları,

Akciğer, kalp ve böbrek gibi kronik hastalığı olanlar,

Bakım evinde yaşayan kişiler,

Yüksek riskli hastalarla birlikte yaşayanlar,

Sağlık çalışanları,

50 yaş ve üzerindeki kişiler,

Hamileler,

5 yaşından küçük çocuklar.

Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Grip tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalık belirtilerinin başladığı ilk 48 saat içinde alınan tedavi çok daha etkilidir. Ancak kişi kesinlikle kendi başına ilaç kullanmaya karar vermemelidir. Grip çoğunlukla 7 gün içinde kendiliğinden iyileşse de bazı durumlarda hastalık kötü seyredebilir. Grip farklı bir hastalığa neden oluyorsa ve kişinin ateşi düşmüyorsa, mutlaka hekime başvurulmalıdır. Ağrılı yutkunma, kalıcı öksürük, baş ağrısı, nefes alma güçlüğü, tıkanıklık, kusma gibi belirtilerin şiddetlenmesi durumunda da grip farklı bir hastalığa yol açmış olabilir. Bu gibi durumlarda hekime başvurulmalıdır.

Grip Nasıl Tedavi Edilir?

Gribin oluşturduğu yakınmaların şiddetinin hafifletilmesi için pek çok farklı tedavi seçeneği bulunur. Anti-viral ilaçlar olarak bilinen bu ilaçlar, mutlaka hekim önerisi ile kullanılmalıdır. Grip, virüs kaynaklı bir hastalık olduğu için antibiyotikler, hastalığın tedavisinde kesinlikle etkili olmaz. Grip belirtileriyle doktora başvuran kişi, hekimin reçete ettiği ilaçları belirtilen doz ve süre ile kullanmalı, hastalık süresince bol sıvı almalı, sağlıklı beslenmeli ve sık sık ellerini yıkamalıdır. Hastalığın diğer kişilere bulaşmasını önlemek için öksürme ya da hapşırma sırasında tek kullanımlık peçete kullanılmalı, peçete yoksa dirseğin iç tarafı ile ağız kapatılmalıdır.

Gribe Ne İyi Gelir?

Dengeli beslenmek, gribe iyi geldiği bilinen bazı yiyecekleri tüketmek ve bol su içmek gribin daha hafif atlatılmasına ve hızlı iyileşmeye yardımcıdır. Tüm enfeksiyonlarda vücudun enerji ihtiyacı artar. Bu ihtiyaç düzenli ve dengeli bir beslenme ile sağlanmalı, vücutta oluşan toksinlerin kolay atılabilmesi için de sıvı alımı (tercihen su) arttırılmalıdır. Günlük 2-2,5 litre sıvı alımı vücudun hastalıkla daha iyi baş edebilmesini sağlar. Sadece su tüketmek zor ise doğal meyve suları, evde hazırlanmış çorbalar da günlük su alımı miktarına dahil edilir.



Başta tavuk suyuna çorba olmak üzere tüm ev yapımı çorbalar hem sıvı hem de karbonhidrat kaynağı olarak kabul edilir. Ayrıca sıvı alımı şifalı bitki çayları ile de tamamlanabilir. Bunlar arasında C vitamininden zengin kuşburnu, genel bağışıklığı destekleyici olduğu bilinen ekinezya ve kekik çayı, anti-inflamatuvar etkisi nedeniyle adaçayı, bronş açıcı etkileri nedeniyle okaliptüs ve zencefil çayları sayılabilir. Yeşil çay zengin flavonoid içeriği nedeniyle güçlü bir antioksidandır ve enfeksiyon durumlarında vücudun antioksidanlarla desteklenmesi gerekir. Ek olarak, bal ile toz zencefil karışımının özellikle kış aylarında bronşların temizlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.