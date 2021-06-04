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  3. ING Basketbol Ligi play - off final ikinci maç: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Ligi play - off final ikinci maç: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Ligi play - off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ING Basketbol Ligi play - off final ikinci maç: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ING Basketbol Ligi play - off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 111-71 gibi farklı bir skorla geçmesinin ardından bu kez seri ikinci maça taşınacak. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen basketbolseverler de ING Basketbol Ligi play - off final ikinci maç: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtını internet arama motorlarında araştırıyor. 

ING Basketbol Ligi play - off final ikinci maç: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Ligi play - off final serisi ikinci maçı, 5 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19.30'da başlayacak olan maç  TRT Spor, Tivibu Spor 2, Tivibu Spor 4 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. 

ING Basketbol Ligi play - off final ikinci maç: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI  ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2, Tivibu Spor 4 kanallarından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Serinin üçüncü maçı ise 7 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak.

Üç galibiyete alan takımın şampiyon olacağı seride, gerekmesi durumunda diğer maçların tarihleri TBF tarafından duyurulacak. 

Haber: Tayfun Altuntaş.

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