ING Basketbol Ligi play - off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 111-71 gibi farklı bir skorla geçmesinin ardından bu kez seri ikinci maça taşınacak. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen basketbolseverler de ING Basketbol Ligi play - off final ikinci maç: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtını internet arama motorlarında araştırıyor.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan ING Basketbol Ligi play - off final serisi ikinci maçı, 5 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19.30'da başlayacak olan maç TRT Spor, Tivibu Spor 2, Tivibu Spor 4 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, Tivibu Spor 2, Tivibu Spor 4 kanallarından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Serinin üçüncü maçı ise 7 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak.

Üç galibiyete alan takımın şampiyon olacağı seride, gerekmesi durumunda diğer maçların tarihleri TBF tarafından duyurulacak.

Haber: Tayfun Altuntaş.