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  3. İngiliz Büyükelçi çalışanı Rus ajanı çıktı! Alman polisi tarafından yakalandı!

İngiliz Büyükelçi çalışanı Rus ajanı çıktı! Alman polisi tarafından yakalandı!

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı, Rus ajanı olduğu iddiasıyla yakalandı. Londra yönetiminin bilgisi dahilinde Almanya polisi operasyonu gerçekleştirdi.

İngiliz Büyükelçi çalışanı Rus ajanı çıktı! Alman polisi tarafından yakalandı!

İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir kişi, Rusya adına casusluk yaptığı suçlamasıyla operasyon düzenlenip yakalandı. 

Almanya Federal Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Federal Savcılık memurlarının 10 Ağustos'ta Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle İngiltere’nin Berlin Büyükelçiliğinde çalışan David S'in yakaladığı söylendi.

Açıklamada, Potsdam'daki evinde ve iş yerinde arama  çalışmaları yapılan David S'nin hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Büyükelçi çalışanı Rus ajanı çıktı! Polis tarafından yakalandı!

NAKİT PARA KARŞILIĞINDA CASUSLUK YAPTI
David S'nin Kasım 2020'den bu yana "belli olmayan miktarda" nakit para karşılığında Rus istihbaratına casusluk yaptığı aktarılan açıklamada, zanlının büyükelçiliğe ait gizli belgeleri Rus gizli servisine verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya polisinin yaptığı operasyonun İngiliz yönetiminin bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirildiği vurgulanarak aktarıldı.

Büyükelçi çalışanı Rus ajanı çıktı! Polis tarafından yakalandı!

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