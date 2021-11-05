İngiliz çay şirketi Tetley'den ilginç iş ilanı! Günde 300'e kadar farklı çayı tatması için 2 çay meraklısını işe alacak!

İngiltere’nin en büyük çay markası Tetley, tadım ekibine katılacak tutkulu, gezmeye meraklı, stres altında çalışabilecek ve günde 300 bardak çay içebilecek iki tiryaki arıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLECEKLER

İngiltere’de 1837 yılında kurulan çay markası Tetley, çay tadım ekibine iki yeni uzman katacaklarını duyurdu. Tetley, işe alınacak adayların eğitim için dünyanın dört bir yanına farklı çayları tatmaları için gönderileceğini belirtti.

Tetley yaptığı açıklamada, lisans programından en az 2:2 derecesi ile mezun, analitik becerilere sahip, motivasyonu yüksek ve stres altında iyi çalışabilecek her adayın bu yeni pozisyona başvurabileceğini belirterek, deneyim aramadıklarını da söyledi.

"10 BİN SAATLİK EĞİTİMİN ARDINDAN"

“Çay tadımı bir sanattır, aynı ustalaşması yıllar alan bir şarap garsonu olmak gibidir” ifadelerini kullanan şirket, yeni çay tadım profesyonellerinin 10 bin saatlik eğitimin ardından bu ünvanı kazanacaklarını belirtti. Adayın, günde 300 kadar demlenmiş çay tadabileceğini söyleyen şirket, “Yani, muhteşem yiyecek ve içeceklerin tadına bakmak için bir tutkunuz varsa ve farklı kalitedeki çayların parlaklığı, rengi, tadı hakkında öğrenmeye meraklıysanız, sizden haber bekliyoruz” dedi.