Manchester City'e CAS'tan müjdeli haber geldi. İngiliz devinin Avrupa kupalarından iki yıl men cezası CAS kararı ile kaldırıldı. City, böylelikle gelecek sezon Şampiyonlar Lig'inde mücadele edebilecek.

İngiliz devi Manchester City'nin kural ihlali için ödeyeceği para cezası ise 10 milyon euro'ya düşürüldü.

Kulübün yaptığı açıklamada CAS'a yapılan itiraz haklı bulundu denildi. Henüz gerekçeli kararın hukukçular tarafından görülmediği ancak men kararının kaldırıldığı açıklandı.