Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden gençler için tarım konferansıTİM-DAİB istişare toplantısı: İhracat, salgın öncesinin önüne geçtiDatça'da kum zambakları tekrar açtı, koparmanın cezası ise 73 bin 747 TLDenver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı eleyerek finale yükseldi!Bursa'da bir otelde 'fuhuş' tuzağı kurup gasp yapan 5 kişi tutuklandıDanimarka’da, Moria'daki çocukların ülkeye kabulü için hükümet protesto edildiJaponya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga kimdir? Kaç yaşında?İngiliz Kraliyet donanmasına ait 'Enterprise' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçtiJaponya'nın yeni başbakanı Suga Yoshihide olduBursa'da uyuşturucu çetesi ile polis arasında çatışma
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İngiliz Kraliyet donanmasına ait 'Enterprise' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz Kraliyet donanmasına ait 'Enterprise' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait "HMS Enterprise" adlı araştırma gemisi sabah saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden geçerek İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz'e açıldı.

İngiliz Kraliyet donanmasına ait 'Enterprise' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait "HMS Enterprise" adlı araştırma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

dha-4843a08f4522fcd210201b28aa668c29-5.jpg​​​​​​​

'HMS Enterprise" adlı araştırma gemisi saat 07.​​​​​​​00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin boğaz geçişine Sahil Güvenlik botları eşlik etti. "HMS Enterprise'ın geçtiğimiz hafta Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa düzenlenen arama kurtarma tatbikatına katıldığı belirtildi. Tatbikatin tamamlanmasının ardından Limasol Limanı'ndan ayrılan geminin bir sonraki hedefi ise Karadeniz oldu. Beyrut'taki patlamanın ardından HMS Enterprise gemisinin, Birleşik Krallık tarafından Lübnan'a da yardım amacıyla gönderildiği öğrenildi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT