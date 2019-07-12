İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'nı geçti
Hürmüz Körfezi'ne gönderildiğiöne sürülen İngiliz savaş gemisi, Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçti.
İngiliz televizyon kanalı Sky News, İngiltere'nin Hürmüz Körfezi'nde görev yapan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak için HMS Duncan destroyerini de bölgeye göndereceğini öne sürmüştü.
SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'I GEÇTİ
Karadeniz'de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamladığı belirtilen savaş gemisi, saat 17.00 sularında Karadeniz'den gelerek sahil güvenlik ekipleri eşliğinde Boğaz'ı geçti.
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