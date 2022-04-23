İngiliz Sicimi ne demek, TDK'ya göre İngiliz Sicimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İngiliz sicimi ne demek? İngiliz sicimi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İngiliz sicimi kelimesi. Peki İngiliz sicimi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İngiliz sicimi nedir, İngiliz sicimi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNGİLİZ SİCİMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İngiliz sicimi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre İngiliz sicimi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok sağlam, sık bükümlü sicim, İngiliz ipi



İNGİLİZ SİCİMİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- İngiliz sicimi ile asılmak

