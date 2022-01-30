İngiliz uzay şirketi "2 yıla kadar uzayda film stüdyosu kuracak"

2024'te aktörlerin ve içerik üreticilerinin çekim yapabileceği dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunu İngiliz uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS) açmaya planladığını açıkladı.



İngiltere merkezli uzay şirketi Space Entertainment Enterprise (SEE), 2024'ün sonlarında Uluslararası Uzay Merkezi'nde (ISS), dünyanın ilk film ve eğlence stüdyosunun açmayı planladığını duyurdu. SEE, plan kapsamında ISS'de film, spor etkinlikleri ve ayrıca sosyal medya fenomenleri gibi içerik üreticilerine çekimlerini yapabilecekleri stüdyolar sağlanacağını ifade etti.

Yeryüzünden yaklaşık 403 kilometre yukarıda Dünya yörüngesinde kurulacak olan stüdyoda, spor etkinlikleri, TV şovları, filmler ve canlı yayınların yapılması bekleniyor. Modül uzaya film stüdyosu kurma hedefini gerçekleştirmek için görevlendirilmek üzere , SEE-1 olarak adlandırılacak ve Axiom Station adlı yeni bir ticari uzantı olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yerleştirilecek.

EĞLENCE ENDÜSTRİSİNİ DÜNYA YÖRÜNGESİNE GENİŞLETMEYİ PLANLIYORLAR

SEE şirketinin kurucuları Dmitry ve Elena Lesnevsky, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak: "SEE-1, insanlığın farklı bir alana taşınması ve uzayda heyecan verici yeni bir bölüme başlaması için inanılmaz bir fırsat. Yeni bir üretim dünyasını ortaya çıkaracak, yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir yuva sağlayacak" dedi.

Kurucular, "Dünya lideri Axiom Space'in bu son teknoloji devrim niteliğindeki tesisi inşa etmesiyle SEE-1, 2 trilyon dolarlık küresel eğlence endüstrisinin Dünya yörüngesine genişlemesini sağlayacak" şeklinde açıklamlarda bulundu. Daha önce Hollywood aktörü Tom Cruise'un başrolünde olacağı uzayda bir film çekme planlarının olduğunu açıklayan şirket, Cruise'un yıl içinde ISS platformuna seyahat etmesi bekleniyor.

İLK FİLMLERİNİ 2022 YILINA KADAR HAZIRLAMAYI PLANLIYORLAR

Öte yandan, uzayda film çekme hedefine ilk kez bir Rus uzay filmi ekibi ulaştı. 2021'de Rus aktris Yulia Peresild ve film yönetmeni Klim Shipenko, uzayda yapılan ilk filmi çekerek ISS'de 12 gün geçirdi. Yerçekimsiz ortamda ameliyat yapmak için ISS'ye giden bir kalp cerrahının hikayesini anlatan film, "Zorluk" anlamına gelen "The Challenge" ismiyle 2022'de gösterime girmesi planlanıyor.