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İngiltere Başbakanının 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu göğüs kabarttı! "Sahada 'oyun bozucu' rol oynuyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili de dikkat çeken bir yorumda bulundu. Johnson, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların sahada "oyun bozucu" rol oynadığını söyledi.

İngiltere Başbakanının 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu göğüs kabarttı! "Sahada 'oyun bozucu' rol oynuyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Avam Kamarası'nın bir komitesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili iç karartıcı mevzulardan birinin, "Putin'in olup bitenlerle ilgili gerçeği Rus halkından saklamaya çalışırken gösterdiği acımasızlık" olduğunu ifade eden Johnson, İngiliz hükümetinin, dezenformasyonla mücadele için bilgi ünitesi olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanının 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu göğüs kabarttı! "Sahada 'oyun bozucu' rol oynuyor"

"RUSYA'DA İNSANLAR OLUP BİTENLERE UYANDI"

Johnson, İngiltere'nin yaklaşımının, insanlara karşı "açık sözlü" olmak olduğunu ve Ukrayna sınırındaki Rus birlikleri hakkında bilgiler paylaştıklarını belirterek, "İnsanlar, Putin'in söylediği yalanlara karşı çok savunmasız." ifadesini kullandı.

Boris Johnson, ancak şu anda Rusya'da insanların olup bitenlere uyandığına dair işaretler gördüklerinin altını çizdi.

İngiltere Başbakanının 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu göğüs kabarttı! "Sahada 'oyun bozucu' rol oynuyor"

"RUSYA'YA YAPTIRIMLARI YOĞUNLAŞTIRMALIYIZ"

Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların da devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Kanaatimce, (Rusya Devlet Başkanı Putin'in) birliklerinin her biri Ukrayna'dan çıkana kadar yaptırımları yoğun bir programla artırmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinin, kendisini savunan Ukrayna halkına verdiği desteği artıracağını vurguladı.

BAYRAKTAR TB2 SİHA YORUMU

Johnson, ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı STARStreak yüksek hızlı hava savunma füzeleri ile Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların sahada "oyun bozucu" rol oynadığını bildirdi.

İngiltere Başbakanının 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu göğüs kabarttı! "Sahada 'oyun bozucu' rol oynuyor"​​​​​​​

"İNGİLTERE, RUSYA'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLAMIYOR"

Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, İngiltere'nin Rusya'da rejim değişikliği veya Putin'in görevden alınmasını amaçlamadığını belirterek, "Biz sadece Ukrayna halkını korumaya yardım etmek ve onları kesinlikle barbarca ve mantıksız şiddete karşı korumak için yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı. (AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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