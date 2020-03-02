Daniel Sturridge kimdir? | Daniel Sturridge ne ceza verildi?

Trabzonspor'un bu sabah sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge'e İngiltere Futbol Federasyonu'ndan men cezası geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Daniel Sturridge ile ilgili açıklama yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'e 17 Haziran 2020'ye kadar FIFA ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası verildiği belirtildi.

Sakatlıkları nedeniyle sezon başından bu yana Trabzonspor'un pek fazla yararlanamadığı Daniel Sturridge, bordo-mavili kulüple yolların ayrılması yönünde anlaşma sağladı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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DANİEL STRUDDİGE KİMDİR?

1 Eylül 1989 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen Daniel Sturridge, 6 yaşındayken Cadbury Athletic kulübünde futbol eğitimi almaya başlamıştır. Yetenekleri ile Aston Villa'nın dikkatini çeken Sturridge, bir yıl sonra buraya transfer olmuş ve 4 yıl sonra Coventry City'nin yolunu tutmuştur.

2003 yılında, Kevan Keagen yönetimindeki Manchester City'e transfer olan oyuncu, 2009 yılında 7 milyon 250 bin euro bedelle Chelsea'ye satılmıştır. Chelsea tarafından kadroda değerlendirilmeyen oyuncu, Bolton'a kiralanmıştır. 2012 yılında Liverpool'un dikkatini çeken Sturridge, 15 milyon euro bedelle kırmızı şeytanların kadrosuna dahil olmuştur.

2017 yılına kadar kadroda önemli bir role bürünen Sturridge, Jurgen Klopp'un takımın başına geçmesiyle birlikte pek forma şansı bulamamış ve West Bromwich'e kiralık olarak gönderilmiştir. Sturridge ile ipler geçtiğimiz sene tamamen kopmuş ve yeni sözleşme imzalanmamıştır.