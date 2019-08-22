İngiltere: “Hong Kong konsolosluğu çalışanımızın gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz”

İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO), İngiltere'nin Hong Kong konsolosluğu çalışanının Çin sınırında gözaltına alındığına yönelik haberlerden endişe duyduklarını belirtti.

Hong Kong medyasında yer alan haberlerde, İngiltere'nin Hong Kong konsolosluğu çalışanı 28 yaşındaki Simon Cheng'in kayıp olduğu belirtildi. İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çin'in Hong Kong sırındaki Shenzhen kentinden Hong Kong'a dönerken ekibin bir üyesinin gözaltına alındığına dair haberlerden endişe duyulduğu kaydedildi. Açıklamanın devamında, "Ailesine destek veriyoruz, Guangdong Eyaleti ve Hong Kong'daki yetkililerden daha fazla bilgi istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hong Kong medyasında, İngiltere konsolosluğunda ticaret ve yatırım görevlisi olduğu belirtilen Simon Cheng'in 8 Ağustos'ta bir iş gezisi için Shenzhen'e gittiği belirtildi. Cheng'in kız arkadaşı yerel medyaya yaptığı açıklamada, Cheng'in aynı gün içerisinde trenle eve dönmeyi planladığını ancak geri dönmediğini söyledi.

Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Çin sınırında yüksek güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, sınırdan Çin'e geçenlerin polis denetimine tabi tutulduğunu ve telefonlarının incelendiği ifade ediyor.