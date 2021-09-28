İngiltere kamyon, tır şoför başvuru nasıl yapılır? İngiltere şoför alımı başvuru şartları nelerdir? Maaşı ne kadar? Geçici çalışma vizesi ne zaman verilecek? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına haberimizde yer verdik.

İNGİLTERE KAMYON, TIR ŞOFÖR BAŞVURU NASIL YAPILIR? İNGİLTERE ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Son zamanlarda nakliye ile lojistik alanlarında sıkıntılar yaşayan İngiltere, tır ve kamyon şoförü eksikliğini tamamlama yönünde adım atmaya başladı. İngitere'de bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne vize verileceği duyurusunun ardından vatandaşlar kamyon, tır şoförü başvurularının nasıl yapılacağının yapılacağına dair internette araştırma yapmaya başladı.

Kamyon ve tır sürücüleri için başvurularla ilgili İngiltere hükümetinden herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. İngiliz Büyükelçiliğinden yapılacak duyurunun ardından şoför alımıyla ilgili başvuruların şartları da belli olacak.

İNGİLTERE ŞOFÖR MAŞLARI NE KADAR?

Alınan bilgiler ışığında İngiltere'de son bir yılda ağır vasıta şoförlerinin maaşlarının yüzde 30 artışla senelik 40.000 sterline çıktığını, şirketlerin ekstra bonus da ödediğini belirtiliyor.

İNGİLTERE GEÇİCİ ÇALIŞMA VİZESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın ülkede oluşan sıkıntıların giderilmesi için 5.000 akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu. Bu haberin ardından alınan bilgilere göre 10 bin 500 çalışan Ekim itibarıyla yıl sonuna kadar geçici vize alabilecek. Vizelerin verilmeye başlandığı tarih ise henüz açıklanmadı.