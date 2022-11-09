İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok! Kalabalık arasından fırlattılar!

Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı sonrası tahta oturan İngiltere Kralı III. Charles, York kentindeki ziyareti sırasında beklenmedik bir olay yaşadı.

Melahat Ersoy
Editör
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İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Kraliçenin ölümü sonrası tahta oğlu III. Charles geçerek tahta oturdu. 73 yaşında tahta oturan III. Charles, ülkenin çeşitli yerlerine ziyaret gerçekleştirmeye başladı.

Bu kapsamda eşi Kraliçe Camilla ile ülkenin kuzeyindeki York kentine gelen Kral Charles, ziyaret sırasında beklenmedik bir olay yaşadı.

İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok! Kalabalık arasından fırlattılar!

YUMURTA FIRLATILDI

Vatandaşların arasından birisi Kral Charles'a yumurta fırlattı. Fırlatılan yumurta kral ve kraliçeye isabet etmezken polis tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

YUMURTA FIRLATAN ŞAHSIN DURUMU BELLİ OLDU

Açıklamada saldırıyı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.

İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok! Kalabalık arasından fırlattılar!

İNSANLAR, DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Kralı karşılayan insanların ise "Tanrı, Kralı korusun" ve "Yaptığından utan" sloganları atarak yaşanan olaya tepki gösterdi. Kral Charles ve Camilla ziyaretleri çerçevesinde kentteki York katedralini ziyaret edecek ve Eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in heykelinin açılışını yapacak.

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