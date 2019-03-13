İngiltere parlamentosu 'anlaşmasız ayrılığa hayır' dedi!
İngiltere parlamentosu, dün Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının reddedilmesinin ardından bugün AB'den ayrılma seçeneğini oyladı.
Avam Kamarası'nda yapılan oylamada anlaşmasız ayrılık 308'e karşı 312 oyla reddedildi.
Bu sonucun ardından, yarın Brexit ertelenmesi talebi parlamentoda oylanacak. Tasarı, parlamentoda kabul edilirse Theresa May hükümeti Avrupa Birliği'nden Brexit'in ertelenmesini talep edecek. İngiltere'nin erteleme talebi 21 Mart'ta Brüksel'deki AB zirvesinde değerlendirilecek.
Dün May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının reddedilmesinin ardından Avrupa Birliği yönetimi, Brexit'in ertelenmesi için İngiltere'nin erteleme talebini gerekçelendirmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.