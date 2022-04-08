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İngiltere Premier Lig: Manchester City 2 - 2 Liverpool | Maç sonucu, özeti

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışının iki adayı Manchester City ve Liverpool 32.hafta müsabakasında karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig: Manchester City 2 - 2 Liverpool | Maç sonucu, özeti

İngiltere Premier Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maçta 73 puanlı lider Manchester City, 72 puanla ikinci sırada yer alan Liverpool'u konuk etti. TSİ ile18.30'da Etihad Stadı'nda başlayan mücadeleye hızlı giriş yapan ev sahibi Manchester City, henüz 5. dakikada Belçikalı yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.

İLK YARI 3 GOLE SAHNE OLDU

Ataklarını sıklaştıran Liverpool, 13. dakikada Diogo Jota'nın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi. Manchester City, 36. dakikada Gabriel Jesus'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İngiltere Premier Lig: Manchester City 2 - 2 Liverpool | Maç sonucu, özeti

LİVERPOOL PES ETMEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 46. dakikada Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin golüyle iki kez geriye düştüğü mücadelede skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, bu skorla sona erdi.

CİTY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Manchester City 74 puanla liderliğini korurken, ligde 10 maçlık galibiyet serisi sona eren 73 puanlı Liverpool ise ikinci sıradan takibini sürdürdü.

Manchester City- Liverpool maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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