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  3. İngiltere Premier Lig'de koronavirüs depremi! 94 kişi pozitif çıktı!

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs depremi! 94 kişi pozitif çıktı!

Son dönemde dünya genelinde artış gösteren koronavirüs salgını İngiltere Premier Lig'i de vurdu. Son 1 haftada yapılan 14 bin 250 koronavirüs testinden 94'ünün pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs depremi! 94 kişi pozitif çıktı!

Özellikle Omicron varyantının da çıkmasıyla birlikte salgının seyri yeniden değişti ve dünya genelinde vaka sayılarındaki artış sayısı hız kazandı. Bununla birlikte futbol camiasında da son dönemde ciddi oranda pozitif vaka haberleri gelmeye başladı. Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak görülen İngiltere Premier Lig'de ise 1 haftada yapılan testler sonucunda 94 kişinin pozitif çıktığı ve karantina sürecine girdiği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs depremi! 94 kişi pozitif çıktı!

GEÇEN HAFTAYA GÖRE AZALDI

Premier Lig'in internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamaya göre 27 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında  14 bin 250 test yapıldı. Bunun sonucunda 94 kişinin test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Geçtiğimiz hafta rekor seviyeye ulaşan vaka sayılarına göre 9 vakalık azalma görülse de bu sayı hala Premier Lig'in tehlike altında olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu dev ligde son 8 haftada ise vaka sayısında ilk kez azalma görüldü.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs depremi! 94 kişi pozitif çıktı!

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Türkiye'de de yeni yeni etkisini gösteren Omicron varyantıyla ilgili olarak futbol camiasında vaka artışları görülmeye başlanmış ve son olarak Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da hastalığa yakalanan isimler arasında yer almıştı. Yayılma hızı çok yüksek olan Omicron varyantıyla birlikte TFF tarafından yeni kararların alınabileceği ifade ediliyor.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs depremi! 94 kişi pozitif çıktı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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