Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri istismarcılara geçit vermediTecavüz iddialarıyla gündeme gelen Deniz Atabay: Asla diz çökmeyeceğimBülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılıyor!Bilecik'in neyi meşhur? Bilecik'te ne yenir? | Gezilecek yerlerSamsun'da DEAŞ’tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildiAlmanya’da biletsiz yolculuk yapan 80 PKK yandaşı ile polis arasında arbede çıktıİŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacakYouTuber çift çocuklarının cinsiyet partisi için 130 bin dolar harcadıElazığ'da 37 bin ağaçtan badem hasadı başladıParaguay devlet eski başkan yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı düşünülüyor
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Trusss tarafından yapılan açıklamada, sserbest ticaret anlaşmasının tarihi bir an olduğu ve iki ülke arasında 29 milyar sterlin seviyesinde olan ticaret hacmini yaklaşık 15 milyar sterlin daha artttıracağı belirtildi.

İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

İngiltere, Japonya ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladı. İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ile Japonya'nın serbest ticaret anlaşması konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Trusss, serbest ticaret anlaşmasının tarihi bir an olduğunu belirterek, STA'nın iki ülke arasında 29 milyar sterlin seviyesinde olan ticaret hacmini yaklaşık 15 milyar sterlin daha artıracağını belirtti.

AB İLE OLAN ANLAŞMANIN ÖTESİNDE

Bakan Truss, “Rekor sürede ve zorlu koşullarda müzakere ettiğimiz serbest ticaret anlaşması AB ile olan anlaşmanın çok daha ötesinde. Bu anlaşma İngiliz işletmeleri, imalat, yeme içme ve teknoloji endüstrilerimiz için yeni kazanımları teminat altına alıyor.” ifadelerini kullandı.

İngiliz Endüstri Konfederasyonu Direktörü Carolyn Fairbairn ise, “İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması büyük bir ilerleme anı. Tüm sektörler anlaşmadan memnuniyet duyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Ticaret Odaları Genel Direktörü Adam Marshall da Japonya ile yapılan anlaşmanı önemli olduğunu, fakat asıl önemli olan İngiltere’nin ana ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanması olduğunu hatırlattı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT