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İngiltere'de beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor!

Sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan, bekleneni veremedi. İngiliz basını, milli oyuncunun Türkiye'ye döneceğini yazdı.

İngiltere'de beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor!

Fenerbahçe'de dönem dönem performans düşüklüğü yaşayan ve kiralanarak yeniden formunu bulması sağlanan Ozan Tufan, bu sezon başında İngiltere Ligi ekiplerinden Watford'un yolunu tutmuştu. Önceki yılların aksine burada performansını yukarı taşıyamayan milli futbolcunun Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlandığı ifade edildi. İngiltere basını, Watford'un da oyuncudan memnun olmadığını yazdı.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Ağustos ayında 1 milyon euro kiralama bedeliyle Watford'a giden Ozan Tufan, beklentilerin uzağında kaldı. Milli oyuncunun performansının yeterli bulmayan İngiliz ekibi ise satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Ozan Tufan'ı göndererek yerine oyuncu transfer etmek istediği öğrenilen Watford'un, Eupen takımında forma giyen Edo Kayembe'yi kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

İngiltere'de beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor!

BÖLGESİNDE 7 OYUNCU VAR

Ozan Tufan'ın performansını etkileyen noktalardan biri de bölgesinde çok sayıda alternatif bulunması. 26 yaşındaki futbolcunun oynadığı mevkiide Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor. Bu sebeple forma yarışının çok yoğun bir şekilde yaşandığı mevkiide Ozan Tufan'ın bulduğu forma şansı da azalıyor. Milli futbolcu bu sezon Watford formasıyla 9 karşılaşmada görev alabildi ve herhangi gol, asist katkısı yapamadı.

İngiltere'de beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor!

FENERBAHÇE'YE "GERİ AL" ÇAĞRISI

Basında yer alan bir diğer habere göre ise Watford, Fenerbahçe'ye talepte bulunarak Ozan Tufan'ı geri almasını isteyecek. Devre arasında yapılacak bu teklifi sarı-lacivertli ekibin kabul etmesi durumunda Ozan yeniden Fenerbahçe'ye dönecek. Teklifin kabul edilmemesi durumunda sezon sonuna kadar İngiltere'de kalacak oyuncu, önümüzdeki sezon için yenide sarı-lacivertlilere dönecek.

İngiltere'de beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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