İngiltere'de bir garip reklam panosu! Medyum aradığına dair pano yaptırdı hiçbir bilgi paylaşmadı! "Nereye başvuracağınızı biliyorsunuz"

İngiltere'de kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafında reklam ajansına medyum aradığına dair bir ilan verildi. Şehrin geniş caddelerinde görülen reklam panosu şaşkınlığa uğratıyor.

Rukiye Karapunar
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İngiltere'de bir garip reklam panosu! Medyum aradığına dair pano yaptırdı hiçbir bilgi paylaşmadı! "Nereye başvuracağınızı biliyorsunuz"

New York Post gazetesinde yayımlanan bir haberde İngiltere'de yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi görenlerin şaşkınlık yaşamasına neden olacak bir şey yaptı. İngiliz tabela şirketi Mandoe Media'ya gelerek yüklü bir miktarda para ödemesi yapan şahıs, medyum aradığına dair bir reklam panosu yaptırdı.

İngiltere'de bir garip reklam panosu! Medyum aradığına dair pano yaptırdı hiçbir bilgi paylaşmadı! Nereye başvuracağınızı biliyorsunuz

İLAN HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Ödemesini yaptığı ancak ismini hiçbir şekilde vermeyen şahıs siyah bir arka plana ve yeşil bir üçgene sahip tabelada "Medyum aranıyor , nereye başvuracağınızı biliyorsunuz" şeklinde bir yazı yazdırdı. İngiltere'nin Manchester kentinde işlek bir yol boyunca yayınlandı ve Fairfield Street'ten geçen birçok vatandaşın ilgisini çekti.

İngiltere'de bir garip reklam panosu! Medyum aradığına dair pano yaptırdı hiçbir bilgi paylaşmadı! Nereye başvuracağınızı biliyorsunuz

REKLAM EKİBİ GELEN İSTEĞE ŞAŞIRDI

MandoeMedia.com için çalışan Steve Baxter, Kennedy News'e kendisinin ve meslektaşlarının başlangıçta talebin bir şaka olduğunu düşündüklerini, ancak kısa süre sonra müşteriyle bağlantı kurduktan sonra ciddi olduğunu fark ettiklerini söyledi. Baxter, "Birey, son derece ciddi olduklarını ve gerçek bir medyum bulmak istediğini açıkladı" dedi.

İngiltere'de bir garip reklam panosu! Medyum aradığına dair pano yaptırdı hiçbir bilgi paylaşmadı! Nereye başvuracağınızı biliyorsunuz

MEDYUMUN ONU BULACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Müşterinin ismini vermeden medyum aramasına şaşırdıklarını söyleyen reklamcılar, ilanı veren kişinin iyi bir medyum onlarla tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl iletişim kuracağını bilebileceğini söylediği öğrenildi.

İngiltere'de bir garip reklam panosu! Medyum aradığına dair pano yaptırdı hiçbir bilgi paylaşmadı! Nereye başvuracağınızı biliyorsunuz

"MEDYUMA NEDEN İHTİYAÇ DUYDUĞUNU AÇIKLAMADI"

Mando Media ekibi "Neden bir medyuma ihtiyaç duyduğunu tam olarak açıklanmadı. Belki geçmişte sahte bir medyum tarafından dolandırıldılar ya da belki de geleceklerine açıklık getirmek istiyorlar. Bilmiyoruz" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

İngiltere'de bir garip reklam panosu! Medyum aradığına dair pano yaptırdı hiçbir bilgi paylaşmadı! Nereye başvuracağınızı biliyorsunuz

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