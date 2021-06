İngiltere'de büyük hayal kırıklığı! Vakalar yeniden yükselişe geçti, normalleşme sekteye uğradı: 4 hafta ertelenecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları yürüten İngiltere normalleşme yolunda adımlar atmıştı. Ancak Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, normalleşme süreci sekteye uğradı.

NORMALLEŞMENİN 4. AŞAMASI 4 HAFTA ERTELENDİ

Pandemiyle etkin şekilde mücadele sürdüren İngiltere'de vaka sayılarının yükselişe geçmesi hayal kırıklığına neden oldu. Tedirgin eden artış sonrasında 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelendi. Alınan kararın Başbakan Boris Johnson tarafından bugün düzenlenecek basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 17 Mayıs'ta geçilen üçüncü aşama, 21 Haziran'dan sonra dört hafta daha uygulanacak. Alınan son karara göre kısıtlamalar devam edecek ve gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilenlerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.

"EMİN OLMADAN YENİ ADIM ATILMAYACAK"

Johnson, Pazar günü G7 zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ertelemeyle ilişkin konuşarak, son kararın henüz alınmadığını belirtmişti. Öte yandan Başbakan Johnson normalleşme adımlarının geri dönüşünün olmayacağını, bu sebeple emin olmadan yeni bir adım atılmayacağını söylemişti.

DELTA VARYANTI TEDİRGİN EDİYOR

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantının, İngiliz varyantı olarak da bilinen Alfa varyantından daha riskli olduğu ifade ediliyor. Delta varyantının yüzde 60 daha fazla bulaşıcı olduğu ve hastaneye yatışları da iki kat artırdığı tahmin ediliyor. Hükümete salgın önlemleri konusunda danışmanlık veren grubun üyesi olan, University College London'dan Prof. Andrew Hayward, vaka artışlarının tedirgin edici olduğunu ifade ederek artan vakaların normalleşmeyle birlikte daha da hızlanabileceğini söylüyor.

Pazar günü ülkede 7.490 yeni vaka tespit edildi, son 28 günde koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişi de hayatını kaybetti. Bir önceki haftaya göre vaka sayısı, geçen hafta yüzde 49 oranında arttı. Ülke genelinde 41 milyondan fazla kişi ilk doz aşısını oldu. Yaklaşık 30 milyon kişi de, iki dozu birden oldu.

TOPLU ETKİNLİKLER ERTELENDİ

Normalleşme beklentisi ile toplu etkinlik hazırlığı yapılan ülkede erteleme kararı bazı kesimler için büyük hayal kırıklığına neden oldu. Gece Vakti Endüstrisi Birliği (The Night Time Industries Association) gece kulüplerinin 21 Haziran'da açılmaya hazırlandığını, bunun için milyonlarda pound harcadığını ve ertelemenin "çok ciddi sonuçları olacağını" söyleyerek uyarıda bulunuyor.

İngiltere Düğün Görev Gücü (The UK Weddings Taskforce) isimli bir başka grup da, 21 Haziran ve sonrasındaki 4 hafta içinde ülkede 50 binden fazla düğün planlandığını; ertelemenin bu endüstride her hafta 325 milyon pound değerinde zarara yol açacağını söylüyor. Şu an için düğünlerde izin verilen davetli sayısı 30.