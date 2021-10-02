İngiltere'de çarpıcı araştırma 'eyvah' dedirtti! Koronavirüs beyinde küçülmeye yol açıyor

Dünyada 235 milyon 162 bin 399 kişinin enfekte, 4 milyon 807 bin 663 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını devam ediyor. Tüm dünyada aşılama bir yandan sürerken bazı ülkelerde vaka artışlarının beraberinde ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Salgının insan vücudunda bıraktığı hasara ilişkin bilimsel çalışmalar sürerken salgının insan beynine verdiği zarar ortaya çıktı.

Bu konu hakkında İngiltere'de yapılan bir çalışmayı köşe yazısında anlatan Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 sonrasında gelişen beyin/bellek sorunlarını daha iyi anlayabilmemizi ve açıklayabilmemizi sağlayabileceğini düşündüğüm yeni ve önemli bir çalışmanın ön bilgileri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Araştırma İngiltere kaynaklı. Araştırmada İngiliz yurttaşların sağlık bilgilerinin depolandığı biyolojik veri bankasından (UK BIOBANK) yararlanılmış.

Araştırmacılar önce 45 bin kişinin COVID-19 salgınından önce kaydedilmiş beyin görüntülerini incelemişler. Sonra da bunların içinden COVID-19 teşhisi konulanları yeniden çağırıp beyinlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu anlamak için beyin taramalarından geçirmişler. Araştırmanın özet sonucu oldukça şaşırtıcı.

ENFEKTE OLAN VE OLMAYAN ARASINDA DOKU KAYBI FAZLA

Beynin “gri cevher” olarak bilinen ve bilgileri işleyen nöronlardan oluşan ana dokusunda koronavirüsle enfekte olanlar ve olmayanlar arasında önemli ve belirgin farklılıklar saptamışlar. Bu değişimlerin de daha ziyade ön (prontal) ve yan (temporal) loblarda olduğunu gözlemlemişler. COVID-19 geçiren grupta özellikle beynin bu bölümlerinde gri cevherin kalınlığının azaldığını, doku kaybının fazlaca olduğunu fark etmişler. Peki, bu kayıp ne anlama geliyor? Böyle bir kaybın uzun vadede ne gibi sonuçları olabilir?"

"BELLEK FONKSİYONLARINDA GERİLEMEYE YOL AÇIYOR"

Müftüoğlu yazısının devamında, "Yaşımız ilerledikçe beynimizdeki gri maddenin hacmi giderek azalıyor." ifadesini kullanarak şunları yazdı:

" Bu azalma beynimizin özellikle bellek ile ilgili fonksiyonlarında bir ölçüde gerilemeye yol açıyor. Bu araştırmada COVID-19’dan etkilendiği belirtilen beyin bölgeleri arasında “hipokampus” da var. Biliyoruz ki hipokampus bellek ve bilişsel süreçler için beynimizin son derece önemli bir bölgesi. Araştırmada saptanan bu değişimlerin, daha doğrusu beyindeki küçülmenin ileride hafıza gücümüzü etkileyip etkilemeyeceği konusu, ne kadar süreceği ve yeniden normale dönüp dönmeyeceği meselesi önümüzdeki günlerin önemli tartışma alanlarından biri olacak gibi görünüyor."

Kaynak: Hürriyet

1 Ekim 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?