İngiltere'de çığır açan araştırma! Aspirin meme kanserine karşı umut olabilir

İngiltere'de her yıl 8 bin kadının yakalandığı meme kanseri tedavisi için farklı bir araştırma yapılacak. Araştırma kapsamında dünyada kolayca üretilen Aspirin'in kansere karşı etkisi araştırılacak. Daily Mail'de yer alan habere göre söz konusu araştırma Aspirin'in, üçlü negatif meme kanserinde tümörleri immünoterapi ilaçlarına daha duyarlı hale getirip getiremeyeceğini test eden ilk araştırma olma özelliği taşıyor.

18 farklı kanseri kapsayan 118 çalışmada Aspirin alan hastaların hayatta kalma olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğunu tespit etti.

TÜMÖRÜN BÜYÜMESİNİ ENGELLİYOR

Yapılan laboratuvar deneyleri immünoterapiyle birlikte Aspirin'in uygulandığı farelerde tümörün büyümesinin engellediği belirlendi.

Manchester'daki Christie NHS Foundation Trust'tan Dr. Anne Armstrong, hastalar, ameliyat ve kemoterapi almadan önce Aspirin'li ve Aspirin'siz immünoterapi ilacı avelumab'ı deneyecek.

"MEME KANSERİNİ TEDAVİ ETMEK İÇİN GÜVENLİ BİR YOL SAĞLAYABİLECEĞİNİ UMUYORUZ"

Onkolog Dr. Armstrong, daha önce yapılan araştırmalarda Aspirin'in kanserin bağışıklık tepkisini zayıflattığını belirterek, belirli immünoterapi türlerini daha etkili hale getirebileceğini öne sürdü.

Onkolog Dr. Armstrong, "Denememizin, immünoterapi ile birleştirildiğinde aspirinin etkilerini artırabileceğini ve nihayetinde meme kanserini tedavi etmek için yeni ve güvenli bir yol sağlayabileceğini umuyoruz." dedi.