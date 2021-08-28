İngiltere'de Delta varyantı için kapsamlı araştırma! Gizem çözüldü, her şey ortaya çıktı: Hastaneye yatışları iki kat artıyor, yüzde 50 daha bulaşıcı

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ediyor. Aşılama çalışmaları sürerken bir yandan ortaya çıkan varyantlar tehlike oluşturuyor. Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı birçok ülkede yayılarak baskın varyanta dönüştü. Bu ülkeler arasında yer alan İngiltere'de Delta varyantı hakkında İngiltere Halk Sağlığı ve Cambridge Üniversitesi tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.

HASTANEYE YATIŞLARI ARTIRIYOR

Yürütülen çalışmada söz konusu varyantın yarattığı risk bir kez daha kanıtlanmış oldu. Buna göre Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin hastaneye yatma olasılığı 2.26 kat, tedaviye ihtiyaç olasılığı ise yüzde 1,45 artıyor. Ayrıca bulaşılıcılığın da yüzde 50 daha fazla olduğu belirlendi.

AŞILAMA OLMAZSA SAĞLIK HİZMETLERİNE YÜK GETİRECEK

Daily Mail'de yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi kıdemli bir istatistikçi olan Dr. Anne Presanis araştırmaya ilişkin verilere ilişkin olarak, "Analizimiz, aşılama yapılmadığında herhangi bir Delta salgınının sağlık hizmetlerine bir Alfa salgınından daha büyük bir yük getireceğini vurgulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Anne Presanis, tam aşı olmanın Delta varyantını riskini azalttığını ve hastaneye yatış riskini ciddi oranda azalttığını ifade etti.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR TÜRLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZA DAİR KANITLAR ARTIYOR"

Birmingham Üniversitesi'nden viral immünolog Dr Zania Stamataki de söz konusu çalışma hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Delta'nın Alpha'dan yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu gösteren önceki çalışmalarla birlikte ele alındığında, çok tehlikeli bir türle karşı karşıya olduğumuza dair kanıtlar artıyor."

Öte yandan The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 74'ü aşısızdı.

Ancak aşılananlar arasında – büyük çoğunluğunun sadece bir dozu vardı – Delta varyantı ile enfekte olanlar, Alpha varyantıyla enfekte olanlara kıyasla iki kat hastaneye yatış riskine sahip olabilir.

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