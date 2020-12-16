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İngiltere'de en sıkı önlemler yeniden hayata geçti

Koronavirüs salgınının hızla artış gösterdi bu dönemde, İngiltere hükümeti yeniden en sıkı önlemleri almaya başladı.

İngiltere'de en sıkı önlemler yeniden hayata geçti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu.

Ülkede vaka sayısının en çok arttığı şehir olan Londra'da, 3. aşama önlemler kapsamında tüm oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.

Barların kapatılmasının ardından gençler, şehrin eğlence merkezi Soho'da sokaklarda eğlenmeye devam etti.

Polis, kurallara uymaları için gençleri uyarırken kısa bir süre gerginlik yaşandı. Uyarıların ardından sokaklar büyük ölçüde boşalsa da bir grup genç, kentin meydanlarında eğlenmeyi sürdürdü.

En sıkı kısıtlamaların yer aldığı 3. aşama önlemlerin uygulanacağı şehirler arasına dün dahil edilen Londra'da, kamusal alanlarda 6'dan fazla kişinin bir araya gelerek sosyalleşmesi yasaklanırken, insanlar, birlikte yaşamadıkları kişilerle kapalı mekanlarda ve evlerin bahçelerinde görüşemeyecek.

Tiyatrolar ve sinemaların, kapılarını bir kez daha kapatmak zorunda kaldığı Londra'da, futbol stadyumları taraftarlara tekrar kapatılacak, kapalı spor salonları hizmet veremeyecek. Londra'da, 2 Aralık'tan sonra, 2 bin kişiyle sınırlı olmak üzere taraftar tribüne alınmaya başlanmıştı.

Başkentte, 15 kişiyle sınırlı olmak üzere düğün merasimi, 30 kişiyi de geçmeyecek şekilde cenaze töreni yapılabilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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