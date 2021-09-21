İngiltere'de korkunç olay! Anne, iki çocuk ve çocukların arkadaşı bir evde ölü bulundu

İngiltere Derbyshire, Killamarsh'taki Chandos Crescent'teki cinayetle sarsıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre olay cumartesi gecesi meydana geldi.

Polise yapılan ihbar neticesinde 35 yaşındaki Anne Terri Harris, Lacey (11) ve John Paul Bennett (13) ve 11 yaşındaki arkadaşları Connie Gent de ölü olarak Chandos Crescent, Killamarsh'ta evde ölü bulundu.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Terri Harris ile ilişkisi olduğu ifade edilen Damien Bendall isimli şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

ACILI BABA HABERİ ALIR ALMAZ KAHROLDU

Olayı haber almasının ardından Devon'da tatilde olduğuna inanılan acılı Bay Bennett ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayın ardından bölge halkı hayatını kaybedenler için bir parkta mum ışığında nöbet tuttular.