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İngiltere'de korkunç olay! Anne, iki çocuk ve çocukların arkadaşı bir evde ölü bulundu

İngiltere'nin Kuzey Doğu Derbyshire bölgesindeki Killamarsh bölgesinde Damien Bendall isimli kişi, ilişki yaşadığı iddia edilen kadın Terri Harris, iki çocuğunu ve onun en yakın arkadaşını öldürmek suçundan tutuklandı.

İngiltere'de korkunç olay! Anne, iki çocuk ve çocukların arkadaşı bir evde ölü bulundu

İngiltere Derbyshire, Killamarsh'taki Chandos Crescent'teki cinayetle sarsıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre olay cumartesi gecesi meydana geldi. 

Polise yapılan ihbar neticesinde 35 yaşındaki Anne Terri Harris,  Lacey (11) ve John Paul Bennett (13) ve 11 yaşındaki arkadaşları Connie Gent de ölü olarak Chandos Crescent, Killamarsh'ta evde ölü bulundu.

İngiltere'de korkunç olay! Anne, iki çocuk ve çocukların arkadaşı bir evde ölü bulundu

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Terri Harris ile ilişkisi olduğu ifade edilen Damien Bendall isimli şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 

İngiltere'de korkunç olay! Anne, iki çocuk ve çocukların arkadaşı bir evde ölü bulundu

ACILI BABA HABERİ ALIR ALMAZ KAHROLDU

Olayı haber almasının ardından Devon'da tatilde olduğuna inanılan acılı Bay Bennett ise gözyaşlarına hakim olamadı. 

Olayın ardından bölge halkı hayatını kaybedenler için bir parkta mum ışığında nöbet tuttular. 

İngiltere'de korkunç olay! Anne, iki çocuk ve çocukların arkadaşı bir evde ölü bulundu İngiltere'de korkunç olay! Anne, iki çocuk ve çocukların arkadaşı bir evde ölü bulundu

 

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