İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 31 bin 587'ye yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona salgını yüz binleri aşan can kayıplarına neden oldu.

ABD’den sonra dünya üzerinde en çok can kaybı yaşayan ikinci ülke olan Birleşik Krallık’ta bugün 346 kişi daha öldü.

Ülkedeki toplam can kaybı 31 587’ye yükseldi.

Bugün tespit edilen 3 bin 896 yeni vaka ile birlikte ise toplam vaka sayısı 215 bin 260 oldu. Bu vakaların 180 binden fazlası ise aktif vaka olarak gösteriliyor.