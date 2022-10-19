İngiltere'de kriz! İçişleri Bakanı Braverman, istifa etti yerine ulaştırma bakanı geldi

İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevinden istifa etmesi sonrası yerine eski Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bakan olarak atandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İngiltere'de kriz! İçişleri Bakanı Braverman, istifa etti yerine ulaştırma bakanı geldi

İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlık görevinden istifa etmesi sonrası Başbakanlık görevine başlayan Liz Truss zorlu günler geçiyor. Ülkede enflasyon rekor kırarken Truss'un Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alması sonrası bu kez çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İSTİFA ETTİ, YENİ BAKAN AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa ettiğini açıkladı. İngiltere Hükümeti de Braverman'dan boşalan göreve Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ı atadı.

İngiltere'de kriz! İçişleri Bakanı Braverman, istifa etti yerine ulaştırma bakanı geldi

AÇIKLAMA YAPTI

Duyurunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın önünde basın açıklamasında bulunan Shapps, İçişleri Bakanlığı rolünü üstlenmekten onur duyduğunu söyledi. Shapps, hükümetin çalkantılı bir dönemden geçtiğini ancak önemli olanın "İnsanların güvende olmasını sağlamak" olduğunu ifade etti.

BAŞBAKAN TRUSS'TAN AÇIKLAMA

Başbakan Liz Truss, Breverman'ın istifası hakkında konuştu. Breverman'ın kararına saygı duyduğunu ifade eden Truss, "İstifanızı kabul ediyor ve verdiğiniz karara saygı duyuyorum. Bakanlık Yasasına uyulması ve kabine gizliliğine saygı gösterilmesi önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Shapps'ın bakanlık görevine atanması ise 6 Eylül'de İçişleri Bakanı olarak atanan Suella Braverman'ın bugün görevinden istifa etmesinin ardından gerçekleşti.

İngiltere'de kriz! İçişleri Bakanı Braverman, istifa etti yerine ulaştırma bakanı geldi

HÜKÜMETİN GİZLİLİK KURALLARINI İHLAL EDEN BELGE GÖNDERMİŞTİ

Breverman, kişisel e-postasından hükümetin gizlilik kurallarını ihlal eden resmi bir belge göndermesi gerekçesiyle Başbakan Truss'a bugün istifa mektubunu iletmişti. Breverman mektubunda, "Bir hata yaptım. sorumluluğu kabul ediyorum. Ve istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Başbakan Truss'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün bu görevde kalmıştı.

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