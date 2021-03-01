İngiltere'de meteor görüntülendi

Güvenlik kamerasına yansıyan, adeta geceyi aydınlatan meteor, Manchester, Cardiff, Honiton gibi yerlerden görüldü.

Akşam saatlerinde meydana gelen meteorun 7 saniye boyunca görüldüğü İngiliz basını tarafından aktarıldı.

İNGİLTERE METEOR AĞI AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili fotoğrafı İngiltere Meteor Ağı, sosyal medya hesabından paylaştı..

Bir grup amatör astronom tarafından kurulan ağ, görülebilen ve parçalanma ile yavaş hareket eden bir meteordu şeklinde açıklama yaptı. Söz konusu meteorun 120'den fazla kişinin gördüğü kaydedildi.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Türkiye semalarında da geçtiğimiz günlerde meteor görüntülenmişti. Ülkemizde gerçekleşen gökyüzü olayı Ankara, Trabzon, Yozgat, Samsun ve Çankırı gibi birçok ilden vatandaşlar tarafından görülmüştü.