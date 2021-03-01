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İngiltere'de meteor görüntülendi

Pazar gecesi, İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde görülen meteor güvenlik kameralarına yansıdı.

İngiltere'de meteor görüntülendi

Güvenlik kamerasına yansıyan, adeta geceyi aydınlatan meteor, Manchester, Cardiff, Honiton gibi yerlerden görüldü. 

Akşam saatlerinde meydana gelen meteorun 7 saniye boyunca görüldüğü İngiliz basını tarafından aktarıldı.

İngiltere'de meteor görüntülendi

İNGİLTERE METEOR AĞI AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili fotoğrafı  İngiltere Meteor Ağı, sosyal medya hesabından paylaştı..

Bir  grup amatör astronom tarafından kurulan ağ, görülebilen ve parçalanma ile yavaş hareket eden bir meteordu şeklinde açıklama yaptı.  Söz konusu meteorun 120'den fazla kişinin gördüğü kaydedildi.

İngiltere'de meteor görüntülendi

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Türkiye semalarında da geçtiğimiz günlerde  meteor görüntülenmişti. Ülkemizde gerçekleşen gökyüzü olayı Ankara, Trabzon, Yozgat, Samsun ve Çankırı gibi birçok ilden vatandaşlar tarafından görülmüştü.

İngiltere'de meteor görüntülendi

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