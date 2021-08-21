İngiltere'de mide bulandıran olay! Onbaşı, 18 yaşındaki kıza koğuşta tecavüz etti
İngiltere'de gece yarısı kadın askerlerin koğuşuna alkollü olarak giren bir onbaşı, ilişki teklifi ettiği 18 yaşındaki kızdan ret cevabı alınca kızı tecavüz etti. Onbaşının eşinin telefon etmesinin ardından kız kurtulurken onbaşı ise kızın olanları anlatmasının ardından hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere'de Thomas B. isimli bir kişi, gece yarısı alkollü olarak girdiği kadınlar koğuşunda 18 yaşındaki bir kıza tecavüz etti. Onbaşının telefonunun çalınmasıyla kız kaçarken durumun duyulmasının ardında onbaşıya 8,8 yıl hapis cezası verildi.
İngiltere'de Onbaşı Thomas B. isimli şahsı koğuştaki 18 yaşındaki kadın askere tecavüz etmesi, ülkede büyük infiale neden oldu. Gece yarısı 3 sıralarında alkollü şekilde kadın askerlerin bulunduğu koğuşa giren şahıs, 18 yaşındaki bir stajyer askeri gözüne kestirdikten sonra ilişki teklif etti. Ancak kadın asker ilişki teklifini olumsuz karşıladı. Bunun üzerine genç kızı işinden kovdurmakla tehdit eden onbaşı, kıza tecavüz etti.
TELEFONUN ÇALMASI SAYESİNDE KAÇTI
Tecavüz girişiminden kurtulmanın yollarını arayan genç kız, onbaşının eşinin aramasından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Kızın, tüm yaşanılanları anlatmasının ardından onbaşı hakkında dava açıldı.
ONBAŞI'YA 8,5 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti, olay anında alkollü olduğu tespit edilen ve tecavüz suçunu işlediğine kanaat getirilen onbaşına 8,5 yıl hapis cezası verdi. Diğer yandan onbaşının genç kadından daha farklı isteklerde de bulunduğu ve bu isteklerin mahkeme kayıtlarına geçtiği belirtildi.