İngiltere'de mide bulandıran olay! Onbaşı, 18 yaşındaki kıza koğuşta tecavüz etti

İngiltere'de Thomas B. isimli bir kişi, gece yarısı alkollü olarak girdiği kadınlar koğuşunda 18 yaşındaki bir kıza tecavüz etti. Onbaşının telefonunun çalınmasıyla kız kaçarken durumun duyulmasının ardında onbaşıya 8,8 yıl hapis cezası verildi.

İngiltere'de Onbaşı Thomas B. isimli şahsı koğuştaki 18 yaşındaki kadın askere tecavüz etmesi, ülkede büyük infiale neden oldu. Gece yarısı 3 sıralarında alkollü şekilde kadın askerlerin bulunduğu koğuşa giren şahıs, 18 yaşındaki bir stajyer askeri gözüne kestirdikten sonra ilişki teklif etti. Ancak kadın asker ilişki teklifini olumsuz karşıladı. Bunun üzerine genç kızı işinden kovdurmakla tehdit eden onbaşı, kıza tecavüz etti.

TELEFONUN ÇALMASI SAYESİNDE KAÇTI

Tecavüz girişiminden kurtulmanın yollarını arayan genç kız, onbaşının eşinin aramasından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Kızın, tüm yaşanılanları anlatmasının ardından onbaşı hakkında dava açıldı.

ONBAŞI'YA 8,5 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, olay anında alkollü olduğu tespit edilen ve tecavüz suçunu işlediğine kanaat getirilen onbaşına 8,5 yıl hapis cezası verdi. Diğer yandan onbaşının genç kadından daha farklı isteklerde de bulunduğu ve bu isteklerin mahkeme kayıtlarına geçtiği belirtildi.