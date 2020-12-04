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İngiltere'de tribünler seyircisine kavuştu!

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından itibaren seyircisiz oynanmak zorunda kalan maçlar geride kaldı. Arsenal'in Avrupa Ligi'nde oynadığı Rapid Wien maçında, stadyuma sınırlı sayıda seyirci alındı.

İngiltere'de tribünler seyircisine kavuştu!

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başlandı.

UEFA Avrupa Ligi B grubunda Arsenal'in Emirates Stadı'nda Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmada, sınırlı sayıda Arsenal taraftarı tribündeki yerini aldı. Stadyum önünde ateşleri ölçülen taraftarlara buradaki görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunuldu.

 

İngiltere'de maçlar Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.

Ülkede 5 Kasım'da başlayan ve dün sona eren ulusal karantinanın ardından orta riskli bölgelerde açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyircinin alınacağı, yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulamasının devam edeceği bildirilmişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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