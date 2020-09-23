İngiltere Lig Kupasında heyecan devam ediyor. Hafta içi oynanan mücadelelerde bugün, bizi de ilgilendiren önemli bir maç bulunuyor. Leicester City'de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder Arsenal'de Mesut Özil'in forma giyeceği maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Lig kupasında karşı karşıya gelecek olan Leicester City ve Arsenal maçı, ilgi ve merakla takip edilecek. Peki, Leicester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupasında karşı karşıya gelecek olan Leicester City ve Arsenal maçı, 23 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Leicester City ve Arsenal arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın yayını şifreli olacak. Ancak saat 21.45'te Nesine.com üzerinden de karşılaşma takip edilebilir.