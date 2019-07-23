İngiltere'de yeni başkan belli oldu!

Yeni Başkan Osmanlı torunu çıktı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı Boris Johnson oldu. Johnson bu sonuçla birlikte İngiltere'nin yeni başbakanı da seçilmiş oldu.

HUNT İLE YARIŞTI

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, seçimlere şu anda İngiltere Dışişleri Bakanı görevini yürüten Jeremy Hunt ile girmişti. Parti içindeki seçimi kazanan Johnson, hem parti lideri hem de başbakan olmuş oldu. 160 bin üyesi olan Muhafazakar Parti'den Johnson 92 bin 153, Hunt ise 46,656 oy aldı.

JOHNSON'DAN İLK AÇIKLAMA: AB'DEN ÇIKIYORUZ

Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecine verilen ad olan Brexit'in en hararetli savunucularından olan Boris Johnson, daha ilk açıklamasında 31 Ekim'de AB'den çıkacaklarını söyledi.

MAY İSTİFA ETMİŞTİ

Theresa May, 24 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, hem Muhafazakar Parti liderliğini hem de başbakanlık koltuğundan istifa ettiğini açıklamıştı.

"OSMANLI TORUNU" OLARAK ANILIYOR

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunu olması sebebiyle "Osmanlı torunu" olarak anılıyor.