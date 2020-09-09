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İngiltere'de yeni koronavirüs önlemi: 6'dan fazla kişi bir araya gelemeyecek

İngiltere'de, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında vaka sayılarının artması üzerine yeni önlemler alınmasına karar verildi. Bu bağlamda 6'dan fazla şahsın bir araya gelmesi yasaklandı.

İngiltere'de yeni koronavirüs önlemi: 6'dan fazla kişi bir araya gelemeyecek

İngiltere'de son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanacağı duyuruldu. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren yeni bir yasal sınırlamayla bazı istisnalar hariç 6'dan fazla kişinin kapalı ya da açık alanlarda buluşmasının yasaklanacağı bildirildi.

İngiltere'de yeni koronavirüs önlemi: 6'dan fazla kişi bir araya gelemeyecek

İLK SEFERDE 100 TEKRARLANMASI DURUMUNDA 3 BİN 200 STERLİN CEZA

Açıklamada, ibadethaneler, okullar, cenaze törenleri, Kovid-19 önlemleri alınan düğünler, bazı spor müsabakalarının bu yasaklardan muaf tutulacağı bilgisi de paylaşıldı. Yasakları ihlal eden toplantıların polis tarafından dağıtılabileceği ya da kurallara uymayanlara ilk etapta 100 sterlin (yaklaşık 970 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 3 bin 200 sterline kadar para cezası kesilebileceği uyarısı yapıldı.

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün kaydedildiği İngiltere'de son 1 ayda yeni vaka sayısı yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 ayda 1700'e yükseldi.

 

 

 

Berna Akkaya
Editör


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