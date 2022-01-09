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  4. İngiltere'den hatırlatma dozu açıklaması! 3. doz aşı 3 ay sonra bile yüzde 90 oranında koruyor!

İngiltere'den hatırlatma dozu açıklaması! 3. doz aşı 3 ay sonra bile yüzde 90 oranında koruyor!

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yapılan bir çalışmaya göre Covid-19'a karşı 3 doz aşılanan kişilerin, aşıyı aldıktan 3 ay sonra bile hastaneye yatışa karşı yüzde 90 oranında korunduğu belirtildi.

İngiltere'den hatırlatma dozu açıklaması! 3. doz aşı 3 ay sonra bile yüzde 90 oranında koruyor!

İngiltere'de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı.

İngiltere'de son 24 saatte 146 bin 390 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 333 bin 794'e ulaştı. 

İngiltere'den hatırlatma dozu açıklaması! 3. doz aşı 3 ay sonra bile yüzde 90 oranında koruyor!

SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞILDI

İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları 22 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde, can kayıpları ise son 4 gündür 200'ün üzerinde seyrediyor. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 4 Ocak'ta 218 bin 724 vaka tespit edilmesiyle kayda geçmişti. 5 Ocak'ta 334 kişinin hayatını kaybetmesi ile 2 Mart'tan bu yana en yüksek can kaybı yaşanmıştı.

Hükümetin verilerine göre, son 24 saatte 207 bin 801 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun uygulanmasıyla ülkede 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 61.3'ü 3 doz aşılandı.

İngiltere'den hatırlatma dozu açıklaması! 3. doz aşı 3 ay sonra bile yüzde 90 oranında koruyor!

"HATIRLATMA DOZLARI 3 AY SONRA BİLE YÜZDE 90 KORUYOR"

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 3 doz aşısını olan kişilerin 3 ay sonra bile hastaneye yatışa karşı yüzde 90 oranında korunduğu belirtildi.

İngiltere'den hatırlatma dozu açıklaması! 3. doz aşı 3 ay sonra bile yüzde 90 oranında koruyor!​​​​​​​

Hatırlatma dozlarının koruma sağladığı bu gruba 65 yaş ve üstü kişilerin de dahil olduğunu ifade ederek, savunmasız insanlara uygulanacak bir 4'üncü aşıya acil ihtiyaç olmadığını belirtti.

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