İngiltere'den Türkiye'ye ilişkin aşı kararı

İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, ülkeye 38 ülkeden tam aşı uygulanmış yolcular alınacak. Ayrıca, koronavirüs aşılarını Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutulması yönünde karar alındı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Shapps; İngiltere’nin; Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 37 ülkede aşılanmış olanları tanıyacağını ifade etti.

Bakan Shapps ayrıca 11 Ekim’den itibaren kırmızı listedeki 47 ülkenin listeden çıkarıldığını ve listede sadece 7 ülkenin kalacağını açıkladı.