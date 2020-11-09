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İngiltere'den uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkabilir!

İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nick Carter tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu ekonmik kriz ve dünyadaki kaosun insanlığı, 3. Dünya Savaşı riskine yaklaştırdığını belirtti.

İngiltere'den uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkabilir!

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter tarafından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yaratmış olduğu rkonomik kriz değerlendirildi. Bu krizin kaos ortamı oluşturduğunu belirten Carter, bu durumun 3. Dünya Savaşı riskini artırdığını ifade etti.

Hayatını kaybeden İngiliz ordusuna mensup askerleri anma günü olan 'Remembrance Sunday'de konuşan Carter, dünyanın birçok noktasında bölgesel gerginlikler olduğunu, bu sorunların çözülmesi için hukuksal anlamda da hataların yapıldığını vurguladı.

"RİSKLERİN BİLİNCİNDE OLMAMIZ GEREK"

Carter, yakın bir zamanda geniş çaplı çatışmaların artabileceğini belirterek, "Şu anda dünya endişe içerisinde ve belirsiz bir gidişatta yaşıyoruz. Küresel rekabet oldukça yüksek ve sahip olduğumuz risk oldukça büyük. Bunun yanında her geçen gün artan tansiyon da, yanlış hesaplamalar ve planlar yapmamıza zemin hazırlıyor. Bu durum yeni bir dünya savaşı riskini de artırıyor. Bu risklerin bilincinde olmamız gerek" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkabilir!

"ÖNCEKİ SAVAŞLARDA ÖLEN İNSANLARI HATIRLAYIN"

Kritik açıklamanın sahibi Carter sözlerine şöyle devam etti; "Geçmişte yapılan hataları tekrarlayabilecek kişilere sesleniyorum. Önceki savaşlarda ölen insanları hatırlayın. Şu anda karşı karşıya kaldığımız en büyük risk, insanların yeni bir savaşa girmenin makul olduğunu düşünmeleridir. Geçmişi hatırlayın. Savaşa girmenin bir süreci, ritmi var. Önceki yüzyılda tansiyon arttı ve bu bazı yanlış hesaplamalara neden oldu ve sonunda da savaş çıktı. Umarım, bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız."

Öte yandan, 2018 yılında göreve gelen Nick Carter daha önce Bosna, Kosova ve Afganistan'da görev yapmıştı.

Berna Akkaya
Editör


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